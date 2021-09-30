فرار عدد من الموقوفين من هذه النظارة... ماذا يجري؟

تواصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بشأن فرار عدد من الموقوفين من نظارة مخفر نيحا، فجر اليوم، طالباً تكثيف عمليات البحث عن الفارين وتوقيفهم.كما أوعز الوزير مولوي الى اللواء عثمان التشدد في حماية محطات الكهرباء العائدة لشركة كهرباء لبنان لاسيما محطة الحرش في بيروت، وذلك بسبب التعديات التي تطالها بشكل مستمر.