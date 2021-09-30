لبنان

جابر: الاستمرار في النهج السابق سيزيد من الخسارة

Lebanon 24
30-09-2021 | 03:05
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 رأى النائب ياسين جابر، في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان" (93.3)، أن "تأليف وفد موحد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي خطوة في الاتجاه الصحيح، بعدما كانت التجربة السابقة مشرذمة، إنما الخطوات الحقيقية الملموسة تكمن دائما في الإصلاحات عبر إعادة هيكلة القطاعات الأساسية وفي طليعتها قطاع الطاقة، لأن الاستمرار في النهج السابق سيزيد من الخسارة والهدر تطبيقا للقوانين ذات الصلة".

وقال: "ان الأمل الأكبر لدينا اليوم هو بالحصول على التغذية بالكهرباء لثماني ساعات حدا أقصى، في ضوء كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عدم القدرة على إجراء بعض الإصلاحات، ومنها الهيئة الناظمة، لتبقى بذلك الحلول موقتة".

واذ اعتبر ان "تمنع الحكومات السابقة عن تطبيق القوانين الإصلاحية المتراكمة على سنوات مخالفة واضحة للدستور"، علق على تمديد التعاميم السابقة بالقول: "إن ما يجري هو تماد في ظلم كبير جدا للمودعين ويؤشر الى خطة مستمرة لتذويب الودائع".
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