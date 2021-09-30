أبو شرف: الانتخابات النقابية خلال أسابيع

أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن الانتخابات النقابية تنتظر رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل لاجرائها في أقرب فرصة ممكنة.وتداول النقيب مع نقيب اطباء الشمال سليم أبي صالح يرافقهما أعضاء مجلسي النقابتين خلال زيارة لوزير الصحة فراس ابيض، في المشاكل الطبية التي لا تزال عالقة كهجرة الاطباء وفصل الأتعاب، وتحديث جدول الأعمال الطبية، واللقاحات.وتمنوا على أبيض المساعدة في اللجان النيابية المختصة ‏للإسراع بدرس مشاريع القوانين المقدمة من قبل النقابتين وبخاصة مشروع قانون حصانة الطبيب، و إصدار مراسيم تطبيقية لقانون اعتبار الاطباء المتوفين بجائحة كورونا اثناء عملهم، شهداء الواجب.هذا وقد أقرت لجنة الصحة النيابية مشروع قانون ضمان صحي للطبيب بعد التقاعد و أحالته على لجنة الإدارة والعدل.