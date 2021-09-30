لبنان

طفلة مفقودة في طرابلس (صورة)

Lebanon 24
30-09-2021 | 03:17
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خرجت الطفلة "هديل" (سورية الجنسية) بالغة من العمر 10 سنوات، من منزلها فجر اليوم الكائن بالقرب من جامعة العزم في طرابلس.
 
وقد افيد ان الفتاة تسير وهي نائمة.

لمن يراها او يعرف عنها اي شيء التواصل على الرقم:
76177708
 
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طرابلس

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