طفلة مفقودة في طرابلس (صورة)

خرجت الطفلة "هديل" (سورية الجنسية) بالغة من العمر 10 سنوات، من منزلها فجر اليوم الكائن بالقرب من جامعة العزم في طرابلس.





لمن يراها او يعرف عنها اي شيء التواصل على الرقم:

76177708 وقد افيد ان الفتاة تسير وهي نائمة.لمن يراها او يعرف عنها اي شيء التواصل على الرقم:76177708