كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية؟

- صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بيان ان عناصرها "تمكنت خلال ال 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:



- إخماد حرائق (عدد34) :

* أحراج (عدد1):

(م. لبنان الجنوبي)(عدد1) : بسري.



* أعشاب (عدد 20):

(م.جبل لبنان) (عدد7): الحدث - غزير - الشويفات - الكفاءات.

وأشجار : صاليما - وادي أغميد - سقي رشميا.

(م. لبنان الشمالي) (عدد3) : كفريا - القلمون - ضهر ابي ياغي.

(م.عكار) (عدد3) : دنكة - وأشجار في : مشمش- بيت ملات.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد3) : الصرفند - السكسكية - العباسية.

(م. النبطية) (عدد3) : القوزح - الشرقية - المروانية.

(م.البقاع) (عدد1): ابلح.



* منازل (عدد2) : الدورة - برج حمود.

* سيارات (عدد5) : اوتوستراد المدينة الرياضية (*2) - شكا - جويا - المساكن.

* كهرباء (عدد1) : غرفة كهرباء في كفرحونة.

* نفايات (عدد4) : سن الفيل - حبوب - المعاملتين - وأعشاب في الصباحية.

* مختلف (عدد1) : داخل بؤرة لتجميع قطع السيارات المستعملة في الزهراني.



- نقل وإسعاف (عدد8) :

* حوادث (عدد7): حراجل - حبوب - فاريا - بيت شباب - زوق مصبح - برج البراجنة - الجاموس.

* حوادث سير (عدد1): مستديرة البص ونقل جريح إلى المستشفى.



- سلامة عامة(عدد1) : خلال قداس احتفالي في مزار القديس شربل في حمانا.



مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية : 43 مهمة.



تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".