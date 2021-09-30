توقيف احد سارقي كابلات الكهرباء في سد القرعون (صورة)

أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان "ان فرقها تمكنت من توقيف احد الأشخاص بالتعاون مع شباب مشغرة خلال قيامه بسرقة كابلات كهرباء في السهل اسفل سد القرعون، وضبطت معه معدات خاصة لقطع الاسلاك، وستقوم بتسليمه الى الأجهزة الأمنية المختصة.