لبنان

هل سترتفع الحرارة في الايام المقبلة؟

Lebanon 24
30-09-2021 | 03:59
A-
A+
Doc-P-869598-637685964847430545.jpg
Doc-P-869598-637685964847430545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام القادمة. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين (24 و 32) ولشهر تشرين الأول بين ( 21, 29)

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى قليل اليوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتشكل ضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ في شمال البلاد خلال الفترة المسائية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات احيانا.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر .

الأحد: غائم جزئياً الى غائم احيانا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2021-09-30
06:40 | 2021-09-30
08:48 | 2021-09-30
08:26 | 2021-09-30
08:23 | 2021-09-30
08:10 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website