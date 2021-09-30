هل سترتفع الحرارة في الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام القادمة. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين (24 و 32) ولشهر تشرين الأول بين ( 21, 29)الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئياً الى قليل اليوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتشكل ضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ في شمال البلاد خلال الفترة المسائية.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات احيانا.السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر .الأحد: غائم جزئياً الى غائم احيانا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات