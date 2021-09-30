الحجار: تعيين هيئات ناظمة وأهمها لقطاع الكهرباء أولى الأولويات

غرد النائب محمد الحجار عبر حسابه على" تويتر": "تعيين هيئات ناظمة وأهمها لقطاع الكهرباء أولى الأولويات. تمنع وزراء الطاقة المتعاقبين وآخرهم العونيون، لتمرير صفقاتهم عن تعيين الهيئة، أفلس الدولة وضيع القطاع وكهرباء ما في، وبكل وقاحة بيسربو اليوم ، ليش بدنا نعين الهيئة وما في كهرباء؟ وبعدهم بيحكو بالإصلاح وبمكافحة الفساد".

