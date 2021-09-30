لبنان

العثور على الطفلة التي فقدت في طرابلس... ما حال صحتها؟

Lebanon 24
30-09-2021 | 04:28
A-
A+
Doc-P-869609-637685981904370644.jpeg
Doc-P-869609-637685981904370644.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد نشر "لبنان 24" خبر فقدان الطفله هديل البالغة من العمر10 سنوات من الجنسية السورية، التي كانت قد خرجت فجر اليوم من منزلها بالقرب من جامعة العزم في طرابلس.
عثر عليها منذ قليل في محلة ساحة النور وهي بصحة جيدة.
مواضيع ذات صلة
تجمع في ساحة النور بطرابلس للانطلاق بمسيرة احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية
lebanon 24
30/09/2021 15:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع الطريق امام محطة مكية في طرابلس لجهة ساحة النور احتجاجاً على عدم تعبئة البنزين
lebanon 24
30/09/2021 15:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق ساحة النور طرابلس بالإتجاهين
lebanon 24
30/09/2021 15:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اعادة فتح ساحة النور بعد قطعها جزئياً لجهة سرايا طرابلس لبعض الوقت من قبل محتجين
lebanon 24
30/09/2021 15:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

ساحة النور

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2021-09-30
06:40 | 2021-09-30
08:48 | 2021-09-30
08:26 | 2021-09-30
08:23 | 2021-09-30
08:10 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website