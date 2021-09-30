العثور على الطفلة التي فقدت في طرابلس... ما حال صحتها؟

عثر عليها منذ قليل في محلة ساحة النور وهي بصحة جيدة.

بعد نشر "لبنان 24" خبر فقدان الطفله هديل البالغة من العمر10 سنوات من الجنسية السورية، التي كانت قد خرجت فجر اليوم من منزلها بالقرب من جامعة العزم في طرابلس.