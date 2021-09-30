لبنان

سنة العهد الاخيرة.. خيارات واولويات

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
30-09-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-869610-637685982191668133.jpg
Doc-P-869610-637685982191668133.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يقترب عهد الرئيس ميشال عون من سنتة الاخيرة التي سيغادر بعدها الرئيس قصر بعبدا، لكن عمليا ستكون الاشهر التي تسبق الانتخابات النيابية هي الاشهر الاخيرة للعهد، اذ بعد الانتخابات النيابية ستدخل القوى السياسية في اجواء اختيار الرئيس المقبل .

بعيدا عن سبب الانهيار ومسؤولية العهد عنه او حجم هذه المسؤولية، فقد طبع هذا الانهيار عهد الرئيس ميشال عون، واستطاع خصومه ان يوثقوا ان عهده  كان عهد الانهيار، وهذا ما يعرفه الرئيس جيدا وايضا التيار الوطني الحر.

لكن، في سنته الاخيرة يجد الرئيس عون نفسه امام عدة اولويات تجعله يأخذ خيارات كبرى. الاولوية الاولى هي المستقبل السياسي للتيار الوطني الحر ولرئيسه جبران باسيل، اما الاولوية الثانية فهي انهاء عهده وقد بات لبنان على سكة الانقاذ.

لا يمكن قراءة اي من سلوكيات الرئيس ميشال عون وخياراته السياسية من دون الاخذ بالاعتبار فكرة تأمين مستقبل باسيل، اذ ان خروج عون من بعبدا من دون الحصول على اي ضمانات لخليفته سيعني كشف التيار سياسيا لسنوات مقبلة خصوصا بعد التراجع الشعبي الذي تعرض له، والذي يعترف حتى التيار بحصوله ويجهد لتعويضه.

لذلك يبدو ان الرئيس ميشال عون سيسعى في السنة الاخيرة الى  تحقيق امرين، الاول  هو خوض معركة التعيينات داخل مجلس الوزراء من اجل تأمين "ادوات جدية" داخل الادارة تمكن باسيل من الامساك بأوراق قوية، خاض الانتخابات الرئاسية ام لم يخضها، كون ادارة الدولة عامل اساسي من عوامل الامساك بالدولة العميقة.

اما الامر الثاني فهو التعاون في القضايا الانقاذية وعدم وضع العصي في الدواليب خصوصا انه يدرك وجود ما يشبه الاجماع العربي والغربي على انقاذ لبنان ، وهذا مُتفاهم عليه مع حليفه حزب الله وبالتالي فإن العرقلة في مثل هذه اللحظات، ستعطي فرصة لخصومه، للتصويب عليه من باب اتهامه بعرقلة الانقاذ.

تحريك الواقع الاقتصادي والمعيشي سيكون فرصة ايضا لتعزيز وضعية التيار ورئيسه من خلال تخفيف النقمة الشعبية التي ستنعكس سلبا في الانتخابات، وعليه فإن عون سيحقق، من خلال المساهمة في الانجاز داخل الحكومة ، هدف تعزيز الواقع السياسي لباسيل.

اشهر عون الاخيرة في الرئاسة هي اشهر قانون الانتخاب والتحضير للمعركة الانتخابية التي من المتوقع ان تكون مصيرية في تاريخ التيار، كما انها سنة اعادة رسم التحالفات في ظل ما يحكى عن امكان تحسن علاقة العهد بالرئيس نبيه بري وبقوى سياسية اخرى.

خيارات تتمحور حول الاستمرارية السياسية للحالة العونية، فهل ينجح عون في اهدافه ام ان التطورات ستكون اقوى من قدرته على التحكم بالمشهد الداخلي وستؤدي الى خسارة رهانة على التبدلات الشعبية في اللحظة الاخيرة؟

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2021-09-30
06:40 | 2021-09-30
08:48 | 2021-09-30
08:26 | 2021-09-30
08:23 | 2021-09-30
08:10 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website