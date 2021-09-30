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لبنان
روكز تقدم بإقتراح قانون لالغاء مادتين من قانون الانتخاب المتعلقة بالمقاعد لـ6 للمغتربين
Lebanon 24
30-09-2021
|
04:38
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اعلن النائب شامل روكز بانه تقدم اليوم باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخاب والغاء مادتين، وتحديداً ما يتعلق بالمقاعد الستة المخصصة لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، فلا بد من تدارك الواقع وإلغاء المادتين القانونيتين المتعلقتين بالمقاعد الست، اذ يخشى من استغلال النقاش الدائر حول توزيع المقاعد على القارات وكلفة تنظيم الانتخابات في الخارج لإلغاء حق انتخاب اللبنانيين المقيمين في الخارج الذي انتزع بعد نضال طويل، أو أسوأ من ذلك الغاء او تأجيل الانتخابات برمتها، مع تعريض هذه الانتخابات للطعن أمام المجلس الدستوري.
وطالب روكز في تصريح له، بتعديل قانون الانتخابات الحالي لكي يعاد العمل بحق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في لبنان في أماكن قيدهم، تماما كما حصل ذلك سابقا في دورة انتخابات العام 2018، اضافة الى ذلك، نرى ضرورة في الغاء هذه المواد، للأسباب التالية:
-اولاً: تشكل انتهاكا لمبدأ مساواة اللبنانيين واللبنانيات امام القانون المصان في الدستور.
- ثانيا: تخالف لمبدأ التساوي في حجم الدوائر الانتخابية الذي ارساه المجلس الدستوري في عدد من قراراته السابقة.
-ثالثاً: تشكل طعنا بديمقراطية الانتخابات وحسن التمثيل، واجحافا كبيرا بحق الكمّ الهائل من اللبنانيين الذين اضطروا الى الهجرة من لبنان طلبا للعيش الكريم، لا سيما بعد استفحال الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية في الآونة الأخيرة.
ولفت الى انه يضع اقتراح القانون هذا بعهدة المجلس النيابي والرأي العام طالبا بالبت به سريعاً نظراً للاسباب التي شرحناها باختصار الآن.
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