نحاس: ملف صندوق النقد ليس عجيبة العجائب

أشار عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس إلى ان ملف صندوق النقد ليس عجيبة العجائب، وقال: "واضح ان هناك خسائر تمنع الاقتصاد من ان ينطلق والاقتصاد مكبل ويجب فك نفك القيود والتكبيل"، لافتا إلى انه "يجب ان نعيد الثقة للداخل والخارج لفكهم".وفي حديث لقناة الجديد، اعتبر نحاس ان "الصعوبة تكمن في كيفية إقناع المجتمع الدولي اننا قادرون على تنفيذ الاصلاحات والمشكل الاساسي هو على كيفية معالجة الخسائر واسس النهوض وما هي هذه الاسس"، موضحا ان "أحد اسس النهوض هو الاصلاحات وكيف سنحرر القطاعات من السيطرة والاحتلال السياسي".