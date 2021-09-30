لبنان

دفعة ثامنة من المازوت الايراني تصل الى لبنان... إليكم التفاصيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-09-2021 | 04:48
A-
A+
Doc-P-869631-637685993909940019.jpg
Doc-P-869631-637685993909940019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة لبنان ٢٤ عن وصول الدفعة الثامنة من المازوت الايراني الى الاراضي اللبنانية والتي تضمنت  35 صهريجا.
 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: أنا حزين كرجل دولة على خرق السيادة اللبنانية والتباهي باستعمال ممرات غير شرعية لإدخال المازوت الإيراني
lebanon 24
30/09/2021 15:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السادسة على التوالي.. قافلة جديدة من المازوت الإيراني تدخل لبنان
lebanon 24
30/09/2021 15:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى سارة للبنانيين... لا ازمة خبز والمازوت تأمن
lebanon 24
30/09/2021 15:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: من غير المسموح عدم وجود حدود بيننا وبين سوريا ودخول صهاريج المازوت الإيراني إلى لبنان هو انتهاك للسيادة
lebanon 24
30/09/2021 15:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24

المازوت

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2021-09-30
06:40 | 2021-09-30
08:48 | 2021-09-30
08:26 | 2021-09-30
08:23 | 2021-09-30
08:10 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website