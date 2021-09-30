لبنان

هذا ما طلبه وكيل مارون الصقر

Lebanon 24
30-09-2021 | 05:04
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تقدم المحامي جورج الخوري الوكيل القانوني لمارون الصقر أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الإنابة القاضي فادي عقيقي بطلب ترك الصقر و ذلك لتخطي فترة احتجازه على ذمة التحقيق المدة القانونية المنصوص عنها في القانون.
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مارون الصقر

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