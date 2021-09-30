لبنان

حاول سرقة "كابلات الكهرباء"... وهذا ما حصل

Lebanon 24
30-09-2021 | 05:08
A-
A+
Doc-P-869642-637686008776781704.jpg
Doc-P-869642-637686008776781704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع شباب بلدة مشغرة من توقيف احد الاشخاص خلال قيامه بسرقة كابلات كهرباء في السهل اسفل سد القرعون وضبطت معه معدات خاصة لقطع الاسلاك، وستقوم المصلحة بتسليمه الى الاجهزة الامنية المختصة.
مواضيع ذات صلة
إحباط عملية سرقة كابلات كهرباء لشبكة قاديشا في الكورة
lebanon 24
30/09/2021 15:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حاولا سرقتها... ولكن
lebanon 24
30/09/2021 15:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة خطوط شبكة الكهرباء في محطتي سبلين والرميلة
lebanon 24
30/09/2021 15:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة مجوهرات بالبَنسة والمفكّ والزوجة تبيع المسروقات
lebanon 24
30/09/2021 15:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24

كابلات كهرباء

سرقة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2021-09-30
06:40 | 2021-09-30
08:48 | 2021-09-30
08:26 | 2021-09-30
08:23 | 2021-09-30
08:10 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website