حاول سرقة "كابلات الكهرباء"... وهذا ما حصل

تمكنت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع شباب بلدة مشغرة من توقيف احد الاشخاص خلال قيامه بسرقة كابلات كهرباء في السهل اسفل سد القرعون وضبطت معه معدات خاصة لقطع الاسلاك، وستقوم المصلحة بتسليمه الى الاجهزة الامنية المختصة.