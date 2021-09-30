موظفو مستشفى صيدا الحكومي يرفعون الصوت

صدر عن موظفي مستشفى صيدا الحكومي البيان التالي:
للشهر الثالث على التوالي، يقبع موظفو مستشفى صيدا الحكومي بلا رواتب التي اصلا اذا قبضت لا تكفي بدل نقل الى مكان عملنا فالأوضاع الحالية التي يمر بها الموظفون لا تطاق فلا طاقة لنا بتأمين قوتنا اليومي بالحد الادنى بالإضافة الى حليب الاطفال والدواء، وبتنا نشهد في الاونة الاخيرة استقالات بالأخص من قسم التمريض للسفر خارج البلاد لذا نطالب الجميع في هده الدولة وبالاخص من وزارة الوصاية وزارة الصحة بشخص معالي الوزير الدكتور فراس الابيض التدخل وهو العالم بكل المشاكل التي تعاني منها المستشفيات الحكومية ونختصر المطالب بالتالي:
اولا : صرف مساهمة مالية عاجلة لدفع المستحقات الشهرية المتأخرة وعددها ثلاثة اشهر وقيمتها حوالي مليار ونصف ليرة لبنانية.
ثانيا: منح الموظفين راتب كمساعدة يُدفع على دفعتين اسوة بالادارة العامة وقيمته 500 مليون يدفع من خزينة الدولة لأن لا قدرة المستشفى على دفع تلك المساعدة.
ثالثا: صرف مساهمة مالية لصرف المنح المدرسية المتأخرة عن السنتين الماضيتين والتكلفة حوالي 200 مليون.
ولصرف المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب و دفع بدل الساعات (المفعول الرجعي) مادياً وقيمتها حوالي 2 مليار ليرة لبنانية.
رابعا: المطالبة بزيادة على الراتب ان تكون قيمتها متناسبة مع الوضع الاقتصادي المستجد.
خامسا: زيادة بدل النقل بقيمة لا تقل عن 64000 ليرة عن كل يوم عمل بسبب اسعار الخيالية لمادة البنزين.
واخيرا ان الجيش الأبيض كما اطلق عليه بات بلا مقومات للعيش بالحد الادنى فالمطلوب من الجميع انصافنا لكي نتمكن من تأدية واجبنا تجاه اهلنا وشعبنا خاصة في هذه الظروف الصعبة.