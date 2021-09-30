موظفو مستشفى صيدا الحكومي يرفعون الصوت

صدر عن موظفي مستشفى صيدا الحكومي البيان التالي:

للشهر الثالث على التوالي، يقبع موظفو مستشفى صيدا الحكومي بلا رواتب التي اصلا اذا قبضت لا تكفي بدل نقل الى مكان عملنا فالأوضاع الحالية التي يمر بها الموظفون لا تطاق فلا طاقة لنا بتأمين قوتنا اليومي بالحد الادنى بالإضافة الى حليب الاطفال والدواء، وبتنا نشهد في الاونة الاخيرة استقالات بالأخص من قسم التمريض للسفر خارج البلاد لذا نطالب الجميع في هده الدولة وبالاخص من وزارة الوصاية وزارة الصحة بشخص معالي الوزير الدكتور فراس الابيض التدخل وهو العالم بكل المشاكل التي تعاني منها المستشفيات الحكومية ونختصر المطالب بالتالي: