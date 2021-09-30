هل تتحرك التشكيلات القضائية وماذا عن عبود؟



تتجه الانظار نحو التشكيلات القضائية التي جمدت في حكومة الرئيس حسان دياب ،وفي هذا الاطار اكدت مصادر قصر بعبدا ل "لبنان 24" ان ليس هناك أي قرار بتغيير رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ولا رغبة بذلك اصلا ،مشددة على أن تشكيل مجلس القضاء الاعلى سيوضع على الطاولة ، ومرسوم الوزيرة السابقة ماري كلود نجم من الممكن والمرجح أن يتم استبداله من الوزير الحالي هنري خوري على أن يتم اقتراح تعيين مجلس جديد، أي الاعضاء المعينين في مجلس القضاء غير الحكوميين والمنتخبين.