وزير الصناعة يفتتح مؤتمر الاعمال العراقي اللبناني الاثنين المقبل

يفتتح وزير الصناعة جورج بوشكيان مؤتمر الاعمال العراقي- اللبناني الذي تنظمه مؤسسة Novelty للمعارض والمؤتمرات، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الاثنين المقبل في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، ويشارك فيه رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، سفير لبنان في العراق علي الحبحاب وسفير العراق في لبنان حيدر البراك ومجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين والصناعيين من البلدين.