حاولا سرقتها... ولكن

قام رجل و إمرأة لهجتهم سورية يستقلان سيارة بيضاء اللون صباح اليوم بتوقيف سيدة برفقة ابنتها الصغيرة بالقرب من مسجد الصديق في طرابلس وطرحا عليها سؤالا حول احدى الجمعيات الخيرية في المدينة.



وخلال التواصل معها، ترجل السائق من السيارة محاولاً نشل حقيبة السيدة الا ان محاولته باءت بالفشل ففروا مسرعين الى جهه مجهولة.