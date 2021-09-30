لبنان

قرداحي بحث مع وفد نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان في اوضاع العاملين

Lebanon 24
30-09-2021 | 06:08
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 استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي في مكتبه في الوزارة، وفدا من نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان برئاسة النقيب حنا بواري، الذي هنأه بتوليه وزارة الاعلام، وعرض الوفد أوضاع شركة تلفزيون لبنان عموما واوضاع العاملين خصوصا، كما تم البحث في مسألة إعطاء حوافز مالية للعاملين مع تدهور سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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