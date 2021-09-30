لبنان

9 حالات وفاة بـ"كورونا" في لبنان... ما جديد الإصابات اليومية؟ (صورة)

Lebanon 24
30-09-2021 | 06:32
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 624230.
 
كذلك، سُجلت 9 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8325.
 
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