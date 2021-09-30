9 حالات وفاة بـ"كورونا" في لبنان... ما جديد الإصابات اليومية؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 624230.

كذلك، سُجلت 9 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8325.