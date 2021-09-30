لبنان

بيان عن نقابة محرري الصحافة بخصوص انتخاب مجلس نقابة جديد

Lebanon 24
30-09-2021 | 06:41
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 أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

"في ضوء أحكام المواد 91 و 92 و 80 و 83 من قانون المطبوعات ، والمواد 15 و 20 و 22 وما يليها من النظام الداخلي للنقابة، يدعو مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الجمعية العمومية إلى عقد دورة إنتخابية عامة لإنتخاب مجلس نقابة جديد نهار الاربعاء الواقع فيه الاول من كانون الاول 2021 الساعة التاسعة صباحا في دورة أولى . وإذا لم تتوافر الاكثرية المطلقة من الأعضاء الحاضرين تنعقد الجمعية العمومية في دورة ثانية بتاريخ 15 كانون الاول 2021 . وإذا لم تتوافر اكثرية الثلث في الدورة الثانية تنعقد الجمعية العمومية في دورة ثالثة بتاريخ 29 كانون الاول 2021 وتعتبر قانونية بمن حضر من الاعضاء.

آخر مهلة لتسديد إشتراكات المنتسبين هي في 5-10-2021.
وسيصدر المجلس تباعا ووفق المهل المحددة في النظام الداخلي، بيانات تتناول الجدول النقابي ومهل تقديم طلبات الترشيح ومهلة سحب الترشيحات وسواها من المواضيع التي تتناول عملية الانتخاب.

تنعقد الجمعية في قاعة المؤتمرات في مقر الاتحاد العمالي العام الكائن في منطقة كورنيش النهر .
المصدر: الوكالة الوطنية
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