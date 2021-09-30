هذا ما طلبته جمعية المصارف من المودعين

اكدت جمعية مصارف لبنان، انها ترفض الاعتداءات المتكررة على الموظفين والفروع وتدعو لتصويب التحركات باتجاه المعنيين بتراجع سعر الصرف وبسياسات "الهيركات".

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