لبنان

هذا ما طلبته جمعية المصارف من المودعين

Lebanon 24
30-09-2021 | 06:57
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اكدت جمعية مصارف لبنان، انها ترفض الاعتداءات المتكررة على الموظفين والفروع وتدعو لتصويب التحركات باتجاه المعنيين بتراجع سعر الصرف وبسياسات "الهيركات".
 
التفاصيل في الصورة التالية:
 
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