لبنان

رياشي عرضت مع سفيرة الدنمارك لمجالات التطوير الإداري والتحول الرقمي

Lebanon 24
30-09-2021 | 07:12
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استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي في مكتبها في الوزارة، سفيرة مملكة الدنمارك ميريت جوهل، وكانت مناسبة تطرقت فيها رياشي لأبرز التحديات التي تواجه الوزارة لا سيما البرامج والمشاريع التي تعثرت بسبب جائحة كورونا والأوضاع الإقتصادية في البلاد.


كما عرضت رياشي لبرامج الوزارة في مجالات التطوير الإداري والتحول الرقمي والتي تعد من البرامج الحيوية للإدارة العامة اللبنانية، وأبرزها استراتيجية التحول الرقمي والخطة التنفيذية لها.


من جهتها، أجرت السفيرة جوهل جولة أفق على المشاريع التي تنفذها الحكومة الدنماركية في لبنان في المجال الإنساني لا سيما تلك التي يستفيد منها الأفراد مباشرة في ظل الأزمة المعيشية.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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