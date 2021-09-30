28
o
بيروت
34
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رياشي عرضت مع سفيرة الدنمارك لمجالات التطوير الإداري والتحول الرقمي
Lebanon 24
30-09-2021
|
07:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي في مكتبها في الوزارة، سفيرة مملكة الدنمارك ميريت جوهل، وكانت مناسبة تطرقت فيها رياشي لأبرز التحديات التي تواجه الوزارة لا سيما البرامج والمشاريع التي تعثرت بسبب جائحة كورونا والأوضاع الإقتصادية في البلاد.
كما عرضت رياشي لبرامج الوزارة في مجالات التطوير الإداري والتحول الرقمي والتي تعد من البرامج الحيوية للإدارة العامة اللبنانية، وأبرزها استراتيجية التحول الرقمي والخطة التنفيذية لها.
من جهتها، أجرت السفيرة جوهل جولة أفق على المشاريع التي تنفذها الحكومة الدنماركية في لبنان في المجال الإنساني لا سيما تلك التي يستفيد منها الأفراد مباشرة في ظل الأزمة المعيشية.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
12:35 | 2021-09-29
29/09/2021 12:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
02:30 | 2021-09-30
30/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
01:52 | 2021-09-30
30/09/2021 01:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تتمتع بجاذبية عالية.. اليكم أكثر الأبراج غموضاً في العلاقات
Lebanon 24
تتمتع بجاذبية عالية.. اليكم أكثر الأبراج غموضاً في العلاقات
09:10 | 2021-09-29
29/09/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
22:28 | 2021-09-29
29/09/2021 10:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:40 | 2021-09-30
كيف صدر قرار تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟
06:40 | 2021-09-30
ميقاتي وقع قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق قانون البطاقة التمويلية
08:54 | 2021-09-30
تعميم لوزارة السياحة يتعلق باستثمار وكالات السفر والسياحة
08:48 | 2021-09-30
قرداحي استقبل السفير المصري وبحثا في العلاقات بين البلدين
08:26 | 2021-09-30
كلاس استقبل لجنة مكافحة المنشطات وبحث في عودة الجماهير إلى الملاعب
08:23 | 2021-09-30
المحامون المتدرجون الناجحون يحلفون اليمين
فيديو
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
06:22 | 2021-09-30
30/09/2021 15:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
30/09/2021 15:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
30/09/2021 15:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact