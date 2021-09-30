بيان توضيحي لهيئة الاغاثة عن مصير مبالغ حولتها الى الجيش

اصدرت الامانة العامة لـ"الهيئة العليا للاغاثة"، بيانا توضيحيا، اشارت فيه الى "ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام عن مصير المبالغ والمساعدات المالية التي حولتها الهيئة العليا للاغاثة الى قيادة الجيش لتوزيعها على مستحقيها، وفق المراسيم التي اقرتها الحكومة السابقة وتشمل الدفعات التي سلمت من الهيئة بالتنسيق مع وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر الى حساب خزينة الجيش اللبناني لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، استنادا الى آلية تم وضعها من قبل قيادة الجيش ومحافظة مدينة بيروت، اضافة الى المساعدات الاجتماعية التي حولت ايضا الى قيادة الجيش اللبناني لتوزيعها وفق الخطة الاجتماعية الهادفة الى مساعدة الاسر التي ترزح تحت اوضاع معيشية صعبة بسبب وباء كورونا".واعلنت ما يلي: "يهم الهيئة العليا للاغاثة بأن تطلع المواطن اللبناني بان جميع الاموال التي تسلمتها وفق مراسيم محددة قد تم تسليمها للجيش اللبناني وبتواصل مباشر بينها وبين وزيرة الدفاع في الحكومة السابقة وفق الاصول القانونية المعمول بها.ان الامانة العامة للهيئة العليا للاغاثة، تؤكد للبنانيين، حرصها على توضيح اي استفسار يطال الاموال العامة وفق القوانين، وان على اي وسيلة اعلامية قبل بث او نشر اي خبر عن الهيئة العليا للاغاثة العودة الى مكاتبها للحصول على كامل المعلومات الصحيحة والتي تعطي للخبر صدقيته وللمواطن الحقيقة التي يبحث عنها.ولمزيد من الشفافية ترفق الهيئة العليا للاغاثة جدولا بالمبالغ المحولة منها الى حساب الخزينة في الجيش وفق المراسيم والقرارات ذات الصلة.إنفجار المرفأ( مجموع المساعدات لدفع تعويضات انفجار مرفأ بيروت 150 مليار ليرة )1- المرسوم رقم 6979 تاريخ 23/9/2020 /100.000.000.000/ل.لتم تحويلها الى حساب خزينة الجيش بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء - رئيس الهيئة العليا للإغاثة رقم 137 تاريخ 19/10/20202- المرسوم رقم 7401 تاريخ 22/1/2021 /50.000.000/ل.لتم تحويلها الى خزينة الجيش بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء - رئيس الهيئة العليا للإغاثة رقم 16 تاريخ 21/1/2021المساعدات الإجتماعية ( الخطة الإجتماعية الهادفة لمساعدة الأُسر التي ترزح تحت اوضاع معيشية حادة بسبب كورونا ) 350 مليار ليرة1- مرسوم رقم 6228 تاريخ 31/3/2020 /75.000.000.000/تم تحويلها الى خزينة الجيش بموجب القرار رقم 46 تاريخ 2/4/20202- المرسوم رقم 6330 تاريخ 8/5/2020 /150.000.000.000/ل.لتم تحويلها الى خزينة الجيش بموجب القرار ر قم 91/2020 تاريخ 29/07/20203- المرسوم رقم 7356 تاريخ 7/1/2021 /75.000.000.000/ل.لتم تحويلها الى خزينة الجيش بموجب القرار رقم 13 تاريخ 8/1/20214- المرسوم رقم 7503 تاريخ 2/3/2021 /50.000.000.000/ل.لتم تحويلها الى خزينة الجيش بموجب القرار رقم 56/2021 تاريخ 4/3/2021