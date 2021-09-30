لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

Lebanon 24
30-09-2021 | 07:32
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1/ 10/ 2021 ولغاية 31/ 10/ 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

وفي بيان آخر، اعلنت وحدة من الجيش انها ستقوم بتاريخ 1 / 9 / 2021 ولغاية 30 / 9 / 2021 ما بين الساعة 7.00 حتى الساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: السمرلاند -الجناح، الكرنتينا، العاقورة -أفقا -اللقلوق، بولونيا،الشواكير-المنشآت، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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