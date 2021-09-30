وزير الزراعة عرض وحميد شؤونا سياسية وتنموية واقتصادية

استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه في الوزارة، عضو كتلة "التنمية والتحرير" رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد، وتطرق البحث الى شؤون سياسية وتنموية واقتصادية، ولاسيما مشاريع القوانين التي تتصل بعمل وزارة الزراعة والقطاعات الزراعية ومتابعتها في المجلس النيابي.