حريق كبير في هذه البلدة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حريق كبير في بلدة معركة الوادي في قضاء صور، ما دفع رئيس البلدية الى مناشدة اصحاب الصهاريج التوجه الى المكان للمساعدة على اخماد الحريق.