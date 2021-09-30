لبنان

حريق كبير في هذه البلدة

Lebanon 24
30-09-2021 | 07:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حريق كبير في بلدة معركة الوادي في قضاء صور، ما دفع رئيس البلدية  الى مناشدة اصحاب الصهاريج التوجه الى المكان للمساعدة على اخماد الحريق.
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حريق

معركة الوادي

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