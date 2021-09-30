لبنان

اجتماع لرابطة قدامى القضاة مع القاضي سهيل عبود

Lebanon 24
30-09-2021 | 07:45
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بتاريخ 30 أيلول 2021 قامت الهيئة الإداريّة برئاسة الرئيس الدكتور أنطوني عيسى الخوري والأعضاء السادة : حسن الحاج، فوزي داغر، كمال القاضي، عدنان بلبل وأنطوان رشماني، بزيارة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأوّل سهيل عبود في مكتبه في قصر العدل في بيروت، وتباحث المجتمعون في شؤون وشجون القضاة بوجه عام والحملة الإعلاميّة من شتى فئات المجتمع التي تطال القضاء بوجه خاص، كما طالبت الهيئة الإداريّة بأن يولي مجلس القضاء الأعلى إعبتاراً وأهميّة لقدامى القضاة عند البحث في الزيادة المرتقبة أو تعديل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام بما فيهم القضاة الذي يجري التداول بشأنه في هذه الفترة بالنظر لتدنّي قيمة العملة الوطنيّة وإرتفاع كلفة المعيشة بشكل جنوني.
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