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لبنان
4 خروق بحرية للعدو قبالة رأس الناقورة
Lebanon 24
30-09-2021
|
07:45
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
"بتاريخ 29 / 9 / 2021 اعتبارا من الساعة 40.07 ولغاية الساعة 17.25، تم تسجيل /3/ خروقات للمياه الإقليمية اللبنانيةقبالة رأس الناقورة نفذتها زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، لمسافة أقصاها حوالى 259 أمتار.
تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
وفي بيان آخر اعلنت قيادة الجيش انه "بتاريخ 29 / 9 / 2021 الساعة 7.40، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمدة 7 دقائق ولمسافة حوالى 204 أمتار.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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