مولوي عرض الاوضاع مع شيا والتقى وفد تجار الخضر والفاكهة في طرابلس

عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا للاوضاع في لبنان والمنطقة.والتقى وفدا من تجار الخضر والفاكهة في طرابلس، في حضور المدير العام للمجالس البلدية والمحلية في وزارة الداخلية احمد رجب، وتم البحث بواقع تجارة الخضر في ظل هذه الظروف الصعبة.وتمنى الوفد على الوزير مولوي "العمل على ازالة المعوقات، بهدف تشغيل سوق الخضر الجديد في طرابلس".