بري إستقبل رئيس الوزراء الاردني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الوزراء الاردني وزير الدفاع بشر الخصاونة بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وسفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية وبعد اللقاء تحدث رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة قائلاً : سعدت بزيارة لبنان الشقيق اليوم برفقة مجموعة من الوزراء الأردنيين وهذا للتعبير عن التضامن والدعم المستمر من سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله إبن الحسين والمملكة الاردنية الهاشمية للبنان ولكل الجهود والتي في طليعتها لجلالة الملك والتي تهدف الى تلبية الاحتياجات الاساسية لاشقائنا في لبنان سواء في مجال التزود بالغاز أو الطاقة الكهربائية او بالإحتياجات الاساسية التي يحتاجها المواطن اللبناني وتأتي هذه الزيارة طبعاً بعد تشكيل الحكومة اللبنانية وبعد أن أجريت إتصالاً مع الرئيس ميقاتي وبالطبع أتيح لي لقاء فخامة الرئيس والآن أتشرف بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وجرى الحديث بيننا عن السبل الكفيلة لتقديم العون والمساعدة والدعم والإسناد للبنان الشقيق والتي يلتزم بها ويقوم به جلالة الملك بمختلف إتصالاته الدولية والاقليمية لبلورة بعض المقاربات الملموسة لتلبية الاحتياجات الاساسية لأهلنا وأشقائنا في لبنان .واضاف : لا يزال لدينا بعض اللقاءات اليوم بين وزرائنا ونظرائهم اللبنانيين إستمعنا بحرص على مشاعر المحبة المودة والتقدير التي عبر عنها دولة الرئيس بري مثلما عبر عنها فخامة الرئيس ودولة الرئيس نجيب ميقاتي للاردن ولجلالة الملك وهذه المشاعر اؤكد لكم اننا نبادلكم إياها في المملكة الاردنية الهاشمية على مستوى قيادتنا الراشدة والحكيمة وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى الشعب الاردني الذي تربطه باشقائه في لبنان عرى وطيدة وأواصر تاريخية قديمة سنقف فيها وسنظل نقف دائما كتف بكتف للتغلب على مختلف المصاعب ولتعميم الفوائد التي يرسخها وينقلنا فيها التعاون المشترك والتنسيق الى آفاق تعود بالفائدة على شعوبنا ومواطنيينا ومؤسساتنا وعلى حالة الاستقرار العام .وكان الرئيس بري قد استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي في زيارة برتوكولية جرى خلالها أيضا عرض للاوضاع العامة ولآخر المستجدات السياسية .