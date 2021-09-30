وزير العدل استقبل السفير الاسباني وبحثا في أطر التعاون

استقبل وزير العدل القاضي هنري خوري في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيري. وتم في خلال اللقاء البحث في تعزيز العلاقات وأطر التعاون بين البلدين.