لبنان

وزير العدل استقبل السفير الاسباني وبحثا في أطر التعاون

Lebanon 24
30-09-2021 | 08:10
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استقبل وزير العدل القاضي هنري خوري في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيري. وتم في خلال اللقاء البحث في تعزيز العلاقات وأطر التعاون بين البلدين.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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هنري خوري

اسبانيا

خوسيه ماريا فيري

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