السفيرة الاسترالية التقت الخليل: مستمرون بدعم لبنان

استقبل وزير المالية يوسف الخليل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا ، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع المالية الراهنة.

واجتمع الخليل بسفيرة أستراليا لدى لبنان ريبيكا غريندلاي وتناول البحث مسألة التعاون بين البلدين.

وقالت غريندلاي بعد اللقاء:

" سُررت بلقاء وزير المالية وتمنيت له التوفيق في مهمته خاصة في ما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي وشددت على استمرار دعم أستراليا للبنان".

وعقد الوزير الخليل اجتماعاً مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير في حضور المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات والضريبة على القيمة المضافة بالتكليف لؤي الحاج شحادة. وناقش المجتمعون وضع القطاع المصرفي في ظل التطورات الراهنة.

والتقى الخليل المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC سعد صبرا وتم البحث في مجالات نشاط مؤسسة التمويل الدولية في لبنان وسبل التعاون في المرحلة المقبلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.