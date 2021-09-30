المحامون المتدرجون الناجحون يحلفون اليمين

إعـــــــلانعن موعد حلف اليمينعطفاً على الإعلان الصادر بتاريخ 22/3/2021، والذي تقرر فيه تعيين موعد حلف اليمين للمحامين المتدرجين الناجحين في امتحانات دورة التدرج 2021، تاريخ 2/10/2021،يُعلن مقرّر جدول التدرّج موعد حلف اليمين يوم السبت الواقع فيه 2/10/2021الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك في قاعة "الخطى الضائعة" في قصر العدل.ملاحظة: يقتضي على جميع المعنيين بهذا الإعلان الحضور إلزامياً الى بيت المحامي - الطابق الخامس، عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 1/10/2021، لاجراء التحضيرات اللازمة.