زهراء فُقدت منذ يومين في الهرمل... هل شاهدتموها؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة:زهراء حمد ناصر الدين (من مواليد عام 1995، لبنانية)التّي فُقِدَت في مدينة الهرمل بتاريخ 28-09-2021، ولم تعُد حتّى الساعة.لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 200133-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.