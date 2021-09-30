جديد مقتل تاتيانا واكيم... مطلق النار هرب في سيارة محام

لا تزال قضية مقتل الفتاة تاتيانا واكيم تتفاعل، وفي هذا الاطار ووفق معلومات لـ"تلفزيون لبنان" ان لمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني، ادعى على عدد من الموقوفين في جريمة قتل المغدورة تاتيانا واكيم في جرائم القتل قصدا والتدخل بالقتل وتسهيل فرار مطلقي النار، و احيل الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي بسام الحاج للتحقيق.كما انه تم إيداع نسخة عن الملف لنقابة المحامين في بيروت لإعطاء الأذن بملاحقة محام تبين ان مطلق النار "ف .ص" قد استعمل سيارته للفرار.