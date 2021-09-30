عون أطلع من مولوي على التحضيرات لاجراء الانتخابات

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وأطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل.