لبنان

عون أطلع من مولوي على التحضيرات لاجراء الانتخابات

Lebanon 24
30-09-2021 | 09:15
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وأطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل.
 
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