لبنان

ميقاتي قدم التهاني لأبي المنى

Lebanon 24
30-09-2021 | 09:19
A-
A+
Doc-P-869727-637686156674789221.jpg
Doc-P-869727-637686156674789221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دار الطائفة الدرزية حيث قدم التهاني لشيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى.
 
مواضيع ذات صلة
زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دار الطائفة الدرزية حيث قدم التهاني لشيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى.
lebanon 24
30/09/2021 18:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الاردني بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: الحديث تطرق الى سبل تسريع تلقي لبنان للغاز المصري لمعالجة بعض تحديات الطاقة وقطاع الكهرباء
lebanon 24
30/09/2021 18:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: الملك عبدالله الثاني يستمر في السياسة التي اتبعتها الاردن وهو ثمرة الشجرة الهاشمية التي وقفت دوماً الى جانب لبنان
lebanon 24
30/09/2021 18:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه نظيره الاردني: اعبر عن سعادتي الكبيرة في استقبال رئيس الوزراء الاردني، فاليوم الزيارة على رمزيتها للتعبير عن التضامن والاخوة مع لبنان والشعب اللبناني
lebanon 24
30/09/2021 18:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24

سامي ابي المنى

نجيب ميقاتي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2021-09-30
11:21 | 2021-09-30
11:10 | 2021-09-30
11:06 | 2021-09-30
10:53 | 2021-09-30
10:50 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website