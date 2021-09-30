لبنان

تطور خطير في عملية التنقيب في حقل "كريش"... إعلام العدو الاسرائيلي: لن ننتظر لبنان

Lebanon 24
30-09-2021 | 09:19
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نقلت قناة "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن "إسرائيل لا تنتظر لبنان، وبدأت بالتنقيب في القسم الشمالي من حقل "كريش".
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