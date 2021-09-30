لبنان

الحريري: كل التوفيق والنجاح لنجلاء بودن

Lebanon 24
30-09-2021 | 09:35
A-
A+
Doc-P-869732-637686166056093672.jpg
Doc-P-869732-637686166056093672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد الرئيس سعد الحريري، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"كل التوفيق والنجاح للسيدة نجلاء بودن لتعيينها أول امرأة تونسية وعربية رئيسة للحكومة. خطوة تاريخية لتونس ونموذجاً يحتذى به في تكريس المساواة واعطاء النساء ادواراً ريادية".
مواضيع ذات صلة
لأول مرة في تاريخ البلاد الرئيس التونسي كلف إمراة لرئاسة الحكومة.. من هي نجلاء بودن؟
lebanon 24
30/09/2021 18:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي يُكّلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة
lebanon 24
30/09/2021 18:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سعيد يكلف أول امرأة رئاسة الحكومة في تاريخ تونس
lebanon 24
30/09/2021 18:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
73 نائبا بالبرلمان التونسي يوقعون بيانا يرفض الأمر الذي ألغى الرئيس بموجبه أبوابا من الدستور
lebanon 24
30/09/2021 18:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الحريري

تونس

نجلاء بودن

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2021-09-30
11:21 | 2021-09-30
11:10 | 2021-09-30
11:06 | 2021-09-30
10:53 | 2021-09-30
10:50 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website