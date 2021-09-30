الحريري: كل التوفيق والنجاح لنجلاء بودن

غرّد الرئيس سعد الحريري، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"كل التوفيق والنجاح للسيدة نجلاء بودن لتعيينها أول امرأة تونسية وعربية رئيسة للحكومة. خطوة تاريخية لتونس ونموذجاً يحتذى به في تكريس المساواة واعطاء النساء ادواراً ريادية".