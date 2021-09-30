لبنان

ابتداء من السبت... الأفران تتوقف عن العمل في هذه المنطقة

Lebanon 24
30-09-2021 | 09:34
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اعلن رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب الحاج زكريا العربي القدسي انه نظرا لعدم قدرة الأفران على تأمين حاجتها من مادة المازوت الضرورية لإستمرارية عملها في تأمين الخبز للمواطنين فإن بعض هذه الأفران بما فيها افران العربي في صيدا ستضطر للتوقف عن العمل بدءا من يوم بعد غد السبت بعد نفاد ما لديها من مازوت اذا لم يتم تأمين هذه المادة لها بأسرع وقت .
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