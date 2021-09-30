لبنان

مصلحة الليطاني: إعادة ضخ مياه الري على الشبكة الرئيسية وسط عين المير

Lebanon 24
30-09-2021 | 10:07
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان "أن فرق الصيانة والتوزيع في دائرة مشروع ري صيدا - جزين في لبعا وبمؤازرة مصلحة الاستثمار والصيانة، قد أنجزت صيانة العطل الحاصل على الشبكة الرئيسية وسط بلدة عين المير قرب منزل آل اسكندر، وأعادت ضخ مياه الري على الشبكة الرئيسية منذ بعد ظهر اليوم الواقع فيه 30 /9/ 2021 ، وبالتالي إعادة التغذية الى البلدات التالية : عين المير ، بيصور، المحاربية، جنسنايا، القرية، المجيدل، عين الدلب، المية ومية، درب السيم وزغدرايا".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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