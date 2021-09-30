27
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مصلحة الليطاني: إعادة ضخ مياه الري على الشبكة الرئيسية وسط عين المير
Lebanon 24
30-09-2021
|
10:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان "أن فرق الصيانة والتوزيع في دائرة مشروع ري صيدا - جزين في لبعا وبمؤازرة مصلحة الاستثمار والصيانة، قد أنجزت صيانة العطل الحاصل على الشبكة الرئيسية وسط بلدة عين المير قرب منزل آل اسكندر، وأعادت ضخ مياه الري على الشبكة الرئيسية منذ بعد ظهر اليوم الواقع فيه 30 /9/ 2021 ، وبالتالي إعادة التغذية الى البلدات التالية : عين المير ، بيصور، المحاربية، جنسنايا، القرية، المجيدل، عين الدلب، المية ومية، درب السيم وزغدرايا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
02:30 | 2021-09-30
30/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
12:35 | 2021-09-29
29/09/2021 12:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
01:52 | 2021-09-30
30/09/2021 01:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
22:28 | 2021-09-29
29/09/2021 10:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
13:50 | 2021-09-29
29/09/2021 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:34 | 2021-09-30
نحو مئة محامية ومحامٍ يرشحون زميلًا لهم لخوض الانتخابات العضوية ببيروت وهذه هي هويته
11:21 | 2021-09-30
مواد غذائية وطبية وقطع بدل من اليونان للجيش
11:10 | 2021-09-30
قائد الجيش استقبل وزير البيئة ناصر ياسين
11:06 | 2021-09-30
مولوي: جاهزون لإجراء الإنتخابات في موعدها
10:53 | 2021-09-30
المفتي الجعفري معزيا بعقيلة الامام الصدر: كانت شريكا قويا له في أيام المحن والحروب
10:50 | 2021-09-30
أبي نصر زار عون وأكد حق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات
فيديو
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
10:12 | 2021-09-30
30/09/2021 18:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
06:22 | 2021-09-30
30/09/2021 18:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
30/09/2021 18:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact