لبنان

سقوط مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي داخل الاراضي اللبنانية

Lebanon 24
30-09-2021 | 10:16
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أعلن المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عن "سقوط مسيرة إسرائيلية خلال نشاط اعتيادي داخل الأراضي اللبنانية".
 
وقال إن "الحدث قيد التحقيق".
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