جثة في سيارته

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة شخص داخل سيارته في منطقة عين بعال شرق صور.

وقد علم ان المتوفي هو المدعو "ي.م." من منطقة طيردبا في صور، ولم تحدد أسباب الوفاة حتى الآن.