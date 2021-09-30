فرنجيه استقبل فرونتسكا في بنشعي

استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان، يوانا فرونتسكا. وعقد اجتماع في حضور الوزير السابق المحامي روني عريجي والدكتور جان بطرس. تم البحث في خلاله في الأوضاع العامة محليا واقليميا حيث كان تأكيد على دعم الأمم المتحدة المستمر للبنان، لاسيما في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.