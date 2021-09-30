وزير الداخلية عرض مع ماريو عون شؤونا إنمائية تتعلق بمنطقة بالشوف

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ماريو عون، وبحث معه في الأوضاع العامة بالبلاد وشؤون إنمائية تتعلق بمنطقة الشوف.