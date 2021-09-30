لبنان

وزير الداخلية عرض مع ماريو عون شؤونا إنمائية تتعلق بمنطقة بالشوف

Lebanon 24
30-09-2021 | 10:33
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ماريو عون، وبحث معه في الأوضاع العامة بالبلاد وشؤون إنمائية تتعلق بمنطقة الشوف.
المصدر: الوكالة الوطنية
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بسام مولوي

ماريو عون

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