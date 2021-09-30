عبد الساتر عرض مع مطران وكاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إمكانيات التعاون بين الكنيستين

استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأب أندراوس الأنطوني الكاهن الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان، يرافقهما المحامي عبدالله مسلم والسيد سمير كفوري من لجنة الكنيسة، في زيارة تعارف شكلت مناسبة لتحديد إمكانيات التعاون بين الكنيستين في المستقبل.