لبنان

عبد الساتر عرض مع مطران وكاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إمكانيات التعاون بين الكنيستين

Lebanon 24
30-09-2021 | 10:42
A-
A+
Doc-P-869755-637686205360722782.jpg
Doc-P-869755-637686205360722782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأب أندراوس الأنطوني الكاهن الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان، يرافقهما المحامي عبدالله مسلم والسيد سمير كفوري من لجنة الكنيسة، في زيارة تعارف شكلت مناسبة لتحديد إمكانيات التعاون بين الكنيستين في المستقبل.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2021-09-30
11:21 | 2021-09-30
11:10 | 2021-09-30
11:06 | 2021-09-30
10:53 | 2021-09-30
10:50 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website