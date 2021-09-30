أبي نصر زار عون وأكد حق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات

استقبل ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر.وأكد أبي نصر "حق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات سندا إلى القانون"، مطالبا ب"تنفيذ قانون إنشاء محافظة كسروان - جبيل".