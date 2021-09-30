لبنان

أبي نصر زار عون وأكد حق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات

Lebanon 24
30-09-2021 | 10:50
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 استقبل ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر.
وأكد أبي نصر "حق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات سندا إلى القانون"، مطالبا ب"تنفيذ قانون إنشاء محافظة كسروان - جبيل".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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ميشال عون

نعمة الله أبي نصر

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