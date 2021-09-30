لبنان

مولوي: جاهزون لإجراء الإنتخابات في موعدها

Lebanon 24
30-09-2021 | 11:06
A-
A+
Doc-P-869765-637686221365497608.jpg
Doc-P-869765-637686221365497608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الخميس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، واطّلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل.

وقال وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بعد لقائه الرئيس عون: "جاهزون لإجراء الإنتخابات في موعدها وتسجيل المغتربين في البعثات سيبدأ غداً، وسنطبق القانون كما هو بالنسبة الى المغتربين والمقيمين والحكومة لن تبادر بأي طلب لتعديله".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:45 | 2021-09-30
16:36 | 2021-09-30
16:23 | 2021-09-30
15:59 | 2021-09-30
15:54 | 2021-09-30
15:48 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website