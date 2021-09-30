مولوي: جاهزون لإجراء الإنتخابات في موعدها

إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الخميس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، واطّلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل.



وقال وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بعد لقائه الرئيس عون: "جاهزون لإجراء الإنتخابات في موعدها وتسجيل المغتربين في البعثات سيبدأ غداً، وسنطبق القانون كما هو بالنسبة الى المغتربين والمقيمين والحكومة لن تبادر بأي طلب لتعديله".